Встреча Трампа и Путина: есть два наиболее вероятных варианта

В сети много обсуждений по поводу возможной встречи Трампа и Путина, Путина и Зеленского, Трампа-Путина-Зеленского. Однако если, как сообщили в США, инициатива поступила от РФ, то есть два варианта – как должно быть и как может быть. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Должна быть такая встреча демонстрацией решения на политическом уровне готовности к остановке военных действий, перемирию. Если есть решения на уровне лидеров, дальше работают конкретные группы по обеспечению перемирия. Если говорить о том, что может стать или чего бы не хотелось, то очередной попыткой РФ заговорить тему, чтобы выиграть время. Когда сам факт переговоров или встречи представляется как будто шаг вперед и подмена содержания встречи", – отметила эксперт.

Олеся Яхно отмечает, что, конечно, лучше, чтобы встречи на уровне лидеров состоялись. Ибо делегация во главе с Мединским – это точно ни о чем в части перемирия. Но при любых обстоятельствах бдительность должна сохраняться. Согласованная схема поставок вооружений Украине из США при финансировании НАТО должна заработать, а санкционный механизм против РФ и ее экономических партнеров стать катализатором мирного толчка.

"Ибо даже если будут достигнуты договоренности о перемирии, что станет безусловно действительно прорывом, его еще нужно выполнить. Собственно, кратко это уже сформулировал Грэм, написав по отношению к РФ: не доверяйте, а проверяйте", – констатировала эксперт.

