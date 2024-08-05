Вспышка нового штамма COVID-19 в Украине: первые случаи зафиксированы

В прошлом месяце в Украине зафиксировано три случая нового штамма коронавируса Omicron, получившего название "FLiRT". Два случая обнаружены в Киеве, один – в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет. Эту информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Новый штамм коронавируса "FLiRT" зафиксирован в Украине: чем он опасен

Штамм "FLiRT" характеризуется специфическими мутациями в белке-шипе, что позволяет ему более эффективно связываться с клетками человеческого организма и избегать иммунного ответа. Это означает, что "FLiRT" может скорее поражать людей с ослабленным иммунитетом, и даже те, кто раньше был вакцинирован, могут заболеть.

Хотя вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения новым штаммом, обретенный иммунитет после вакцинации значительно снижает риски осложнений и тяжелого течения болезни. ВОЗ пока не предоставила специфическую оценку опасности "FLiRT", но отмечает, что он нуждается в тщательном мониторинге. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины напоминает, что вакцинироваться можно в прививочных пунктах или в амбулатории своего семейного врача. Для взрослых и детей используются омикрон-специфические вакцины производства Pfizer. Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и графике работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Ранее "Комментарии" писали, что Греция переживает новую вспышку COVID-19, вызванную стремительно распространяющейся по штамму FLiRT. За последнюю неделю количество госпитализаций возросло на 44%, а общее количество смертей от вируса достигло 26. Эта вспышка совпала с сильной жарой, что заставляет людей искать прохладу и увеличивает риск заражения. Об этом сообщает издание The Independent.