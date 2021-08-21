Всевидящее око: в Украине увеличилось количество стационарных комплексов автофиксации скорости (СПИСОК)

Система автофиксации скорости, фото из открытых источников

С 20 августа стационарные приборы автоматической фиксации скорости движения транспортных средств работают на 17 новых участках автодорог в пяти областях Украины. Информация об их расположении внесена в раздел "Система фотовидеофиксации нарушений ПДД" на сайте МВД Украины.

Так, в городе Житомир камеры установлены по адресам:

- — Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);

- — Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

В Житомирской области приборы автофиксации скорости установлены на:

- — 174 км 600 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

- — 127 км 246 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

- — 230 км 853 автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Во Львове комплексы контроля скорости "Каскад" отныне работают по адресам:

- — ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км / ч).

В Одесской области новый комплекс автофиксации скорости установили на 465 км 483 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

В Черкассах работают четыре новых прибора "Каскад", по адресам:

- — ул. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Голуэй (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливська (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов получил в эксплуатацию три комплекса, которые работают по адресам:

- — ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

- — ул. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Еще один комплекс "Каскад" установлен в Черниговской области на 113 км 864 автодороги М-01 в направлении Киева (ограничение скорости на этом отрезке дороги — 50 км/ч).

Ранее "Комментарии" сообщали, что благодаря камерам видеонаблюдения в Украине стало в пять раз меньше нарушений скоростного режима.

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