Всемирно известный боксер скончался спустя шесть дней после победы

27 декабря неожиданно скончался Пол Бамба, чемпион мира по версии WBA Gold в тяжелом весе. Спортсмену было 35 лет. О смерти сообщил его менеджер Не-Йо в Instagram. Причина смерти пока не известна.

Чемпион мира Пол Бамба внезапно умер

"Он был ярым, но уверенным боксером с неустанными амбициями достичь величия. Прежде всего он был необыкновенным человеком, который вдохновлял многих своим исключительным стремлением и решительностью. Мы разбиты из-за его смерти и любезно просим о конфиденциальности и понимании в это тяжелое время, когда вместе справляемся со своим горем", – написал менеджер.

Только шесть дней назад, 21 декабря, Пол Бамба получил свой первый чемпионский пояс в бою против мексиканца Рожелио Медины. Поединок завершился победой пуэрториканца в шестом раунде, когда соперник отказался продолжать сражение.

После этой триумфальной победы Бамба вызвал на бой известного американского блоггера Джейка Пола, ранее одолевшего легенду бокса Майка Тайсона.

Профессиональную карьеру Пол Бамба начал всего три года назад, в 2021 году, но за это время стал одним из самых ярких боксеров. Из 22 проведенных боев он одержал 19 побед, и 18 из них – нокаутом.

Его достижения в 2024 г. стали настоящим прорывом в боксе. Через год он выиграл 14 боев нокаутом, побив рекорд Майка Тайсона по количеству досрочных побед в течение года.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский спорт переживает потерю: умер известный боксер Вячеслав Узелков. Ему было всего 45 лет. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце и проходил реабилитацию, но, к сожалению, жизнь прервалась. Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, подчеркнув, что имя Узелкова навсегда останется в спортивной истории как символа силы и преданности своему делу.