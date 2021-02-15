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Всех вернем: туристы, застрявшие в Занзибаре, полетят в Турцию

Он сообщил, что Турция дала официальное разрешение на перелет самолета с украинскими туристами через Анталию

сегодня, 20:07
Автор:

Оленка Клочко

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Facebook о том, что украинцам, которые уже третьи сутки не могут улететь из Занзибара, наконец дали разрешение на вылет.

Всех вернем: туристы, застрявшие в Занзибаре, полетят в Турцию

Туристи в Занзибаре. Фото: Антон Ткачов

По словам министра, разрешение на посадку самолета в Анталии дала Турция. После этого туристы отправятся уже в Киев.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. Скоро всех вернем. Хотя там и теплее, но ждем в Киеве", — написал Криклий.

Пассажиры уже несколько раз получали сообщения о том, что вот-вот их самолет отправится, но в последний момент все отменялось. Это объясняется просто: кроме самого исправного самолета, компания должна еще получить разрешения от стран, через воздушное пространство которых он будет лететь, также перевозчик должен согласовать международный маршрут с агентствами безопасности полетов.

Министр Криклий заявил, что пока все обещания были устными. Но от Турции Украина получила официальное разрешение. Если бы сегодня его не было, то уже 16 февраля туристы вылетели бы из Занзибара регулярным рейсом. И, очевидно, что SkyUp надеялась именно на такой сценарий, чтобы не использовать свои дополнительные ресурсы.

Среди пассажиров, которые ждут возвращения домой, находятся и председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк со своей невестой, известной всем как "Настя с собачкой из Уханя". Девушке однозначно не везет в путешествиях. Вероятно, высокий статус туристов и стал причиной того, что Министерство инфраструктуры взялось вместо авиакомпании решать проблемы с транспортировкой путешественников из Африки.

180 украинских туристов с 13 февраля не могут вылететь из африканской страны из-за неисправности самолета компании SkyUp. "Комментарии" сообщали, что компания ничего не делает , чтобы разрешить ситуацию, не выходит на связь с пассажирами, а поселили их на трое суток в местный публичный дом.


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Источник: SkyUp Airlines Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/poselili-v-misceviy-bordel-turisti-yaki-zastryagli-v-zanzibari-rozpovili-pro-umovi-prozhivannya-video-671823.html © Comments.ua
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