Всех студентов отправят на военную подготовку: что нужно знать

С сентября 2025 г. в Украине стартует масштабная программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов. Обучение будет длиться 300 академических часов и состоит из двух этапов: теоретического и практического. Хотя теорию обязаны пройти все, практическая часть обязательна только для мужчин, пригодных к военной службе. Женщины будут приобщаться к практике исключительно по собственному желанию. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Военная подготовка. Фото из открытых источников

Программа БЗИН будет состоять из двух частей:

Теоретический курс – 90 часов, который пройдет в стенах учебных заведений.

Практический курс – 210 часов, которые будут проводить в учебных центрах Вооруженных сил Украины, воинских частях и других учреждениях.

"Теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", – отметил Сергей Мельник.

В рамках подготовки студенты получат знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, основам медицинской помощи, военной дисциплины и обращению с оружием.

После окончания учебы студенты будут приносить военную присягу, получать сертификат и военно-учетную специальность.

Справка:

15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12076, предусматривающий системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов вузов.

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