Всех получателей соцвыплат в Украине объединят в один реестр: какие есть риски

Язык
BTC/USD
15921.31
ETH/USD
462.36
LTC/USD
59.29
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Премьер Денис Шмыгаль заявил о запуске Единого
социального реестра (ЕСР), позволяющего верифицировать получателей соцвыплат.
Чем эта идея хороша? В чём риски? Ответ дали "Комментариям" эксперты.
Исполнительный директор Экономического
дискуссионного клуба Олег Пендзин называет запуск ЕСР достаточно прогрессивным
моментом. Хоть и видит определенные риски.
"До последнего времен у нас не было ничего
подобного. Реестры получателей соцвыплат были разрознены по видам платежей, по
регионам. Люди могли получать субсидии по разным городам, в едином пакте. Это
было социально несправедливо. К тому же, возможности госбюджета у нас
ограничены. Насколько эффективно будет работать ЕСР – покажет время. Но у нас,
как правило, ничего не делается быстро, легко и хорошо. И всё же сам факт
появления ЕСР – позитивный. Европейская практика, путь к социальной
справедливости", – подчеркивает Олег Пендзин.
Риски, по его мнению, будут для тех, кто
получает соцпомощь либо не совсем законно, либо — не до конца аргументированно.
Таких могут обязать вернуть ранее полученные суммы.
"Проблемы могут быть и в связи с прекращением
получения соцпомощи по техническим причинам, – считает эксперт. – Ведь реестры,
которые на сегодня существуют, слабо соответствуют друг другу. И если в
результате сведЕния их в одни реестр будут какие-то чисто технические накладки,
то получатель может быть автоматически лишен выплат — до выяснения
обстоятельств. А если это припадет еще и на отопительный сезон, то лишение
человека субсидии может привести к росту задолженности за ту или иную услугу, а
также к лишению данной услуги".
Именно поэтому, считает Олег Пендзин, лучше
всего сводить реестры не во время отопительного сезона, когда идет пик затрат
домохозяйств.
Основная идея ЕСР состоит в оптимизации и
систематизации процессов информатизации в учреждениях соцзащиты населения, где
на сегодня такие процессы происходят в основном некоординированными и с разной
эффективностью. На это обращает внимание политический эксперт Александр
Антонюк.
По его словам, имеющиеся (или те, что
создаются) информационные системы (например, Единая информационно-аналитическая
система управления социальной поддержкой населения Украины — E-SOCIAL) только
секторально и/или частично обеспечивают автоматизацию функциональных процессов
в социальной сфере. При этом соцсфера в целом сейчас не является целостным
объектом цифровизации.
"Именно поэтому, в рамках выполнения Стратегии
цифровой трансформации социальной сферы, которая была принята на заседании
правительства 28 октября 2020-го, предусматривается введение пилотного проекта по
реализации первой очереди ЕICCC. Цель — реализация комплексной цифровой
трансформации всех компонентов системы соцзащиты населения на основе единых
подходов, стандартов и технологий, – поясняет эксперт. – А для этого необходима
информационная система, созданная с учетом новейших информационных и
управленческих технологий, единых современных стандартов качества обслуживания
граждан — с возможностью выработки эффективных организационных и структурных
решений".
По мнению Александра Антонюка, выполнение таких
функций может обеспечивать ЕICCC, а именно в части:
- создания единой централизованной
информационной базы соцсферы, в том числе путем взаимодействия информационных
ресурсов социальной сферы и их интеграции с другими государственными
информационными ресурсами, в частности государственными реестрами;
- упрощение деловых процессов в соцсфере,
устранение дублирования процессов и функций институтов социальной сферы, в том
числе путем централизации этих процессов и функций;
- стандартизации и автоматизации деловых
процессов в соцсфере, их централизованного мониторинга, а также перехода
учреждений социальной сферы на электронный документооборот;
- повышение производительности и качества
обслуживания в соцсфере, обеспечение предоставления услуг в этой сфере на
условиях аутсорсинга;
- постоянного автоматизированного мониторинга
и контроля всех финансовых потоков в соцсфере;
- надежной защиты информации, прежде всего
персональных данных граждан;
- повышение уровня доверия населения к
институтам социальной сферы.
"С точки зрения самой идеи и функционирования
данного проекта — рисков нет, – считает эксперт. – Единственный риск – это
бюрократический процесс в части согласования реализации проекта между
ведомствами и министерствами, в частности с Минфином".
Как сообщалось, в Минсоцполитики назвали дату
запуска накопительных
пенсий в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости