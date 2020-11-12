Всех получателей соцвыплат в Украине объединят в один реестр: какие есть риски

Премьер Денис Шмыгаль заявил о запуске Единого социального реестра (ЕСР), позволяющего верифицировать получателей соцвыплат. Чем эта идея хороша? В чём риски? Ответ дали "Комментариям" эксперты.

"Сам факт появления ЕСР – позитивный"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет запуск ЕСР достаточно прогрессивным моментом. Хоть и видит определенные риски.

"До последнего времен у нас не было ничего подобного. Реестры получателей соцвыплат были разрознены по видам платежей, по регионам. Люди могли получать субсидии по разным городам, в едином пакте. Это было социально несправедливо. К тому же, возможности госбюджета у нас ограничены. Насколько эффективно будет работать ЕСР – покажет время. Но у нас, как правило, ничего не делается быстро, легко и хорошо. И всё же сам факт появления ЕСР – позитивный. Европейская практика, путь к социальной справедливости", – подчеркивает Олег Пендзин.

Риски, по его мнению, будут для тех, кто получает соцпомощь либо не совсем законно, либо — не до конца аргументированно. Таких могут обязать вернуть ранее полученные суммы.

"Проблемы могут быть и в связи с прекращением получения соцпомощи по техническим причинам, – считает эксперт. – Ведь реестры, которые на сегодня существуют, слабо соответствуют друг другу. И если в результате сведЕния их в одни реестр будут какие-то чисто технические накладки, то получатель может быть автоматически лишен выплат — до выяснения обстоятельств. А если это припадет еще и на отопительный сезон, то лишение человека субсидии может привести к росту задолженности за ту или иную услугу, а также к лишению данной услуги".

Именно поэтому, считает Олег Пендзин, лучше всего сводить реестры не во время отопительного сезона, когда идет пик затрат домохозяйств.

"Соцсфера в целом сейчас не является целостным объектом цифровизации"

Основная идея ЕСР состоит в оптимизации и систематизации процессов информатизации в учреждениях соцзащиты населения, где на сегодня такие процессы происходят в основном некоординированными и с разной эффективностью. На это обращает внимание политический эксперт Александр Антонюк.

По его словам, имеющиеся (или те, что создаются) информационные системы (например, Единая информационно-аналитическая система управления социальной поддержкой населения Украины — E-SOCIAL) только секторально и/или частично обеспечивают автоматизацию функциональных процессов в социальной сфере. При этом соцсфера в целом сейчас не является целостным объектом цифровизации.

"Именно поэтому, в рамках выполнения Стратегии цифровой трансформации социальной сферы, которая была принята на заседании правительства 28 октября 2020-го, предусматривается введение пилотного проекта по реализации первой очереди ЕICCC. Цель — реализация комплексной цифровой трансформации всех компонентов системы соцзащиты населения на основе единых подходов, стандартов и технологий, – поясняет эксперт. – А для этого необходима информационная система, созданная с учетом новейших информационных и управленческих технологий, единых современных стандартов качества обслуживания граждан — с возможностью выработки эффективных организационных и структурных решений".

"Единственный риск – это бюрократический процесс в части согласования реализации проекта между ведомствами и министерствами"

По мнению Александра Антонюка, выполнение таких функций может обеспечивать ЕICCC, а именно в части:

- создания единой централизованной информационной базы соцсферы, в том числе путем взаимодействия информационных ресурсов социальной сферы и их интеграции с другими государственными информационными ресурсами, в частности государственными реестрами;

- упрощение деловых процессов в соцсфере, устранение дублирования процессов и функций институтов социальной сферы, в том числе путем централизации этих процессов и функций;

- стандартизации и автоматизации деловых процессов в соцсфере, их централизованного мониторинга, а также перехода учреждений социальной сферы на электронный документооборот;

- повышение производительности и качества обслуживания в соцсфере, обеспечение предоставления услуг в этой сфере на условиях аутсорсинга;

- постоянного автоматизированного мониторинга и контроля всех финансовых потоков в соцсфере;

- надежной защиты информации, прежде всего персональных данных граждан;

- повышение уровня доверия населения к институтам социальной сферы.

"С точки зрения самой идеи и функционирования данного проекта — рисков нет, – считает эксперт. – Единственный риск – это бюрократический процесс в части согласования реализации проекта между ведомствами и министерствами, в частности с Минфином".

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