Все зависит от одного решения: станет ли переход на летнее время последним

Традиционно в Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. В ночь с 29 на 30 марта в 03.00 стрелки часов необходимо перевести на час вперед. Это значит, что украинцы будут спать на час меньше, но получат возможность наслаждаться более длинным световым днем.

Летнее время в Украине (фото из открытых источников)

Что известно о законопроекте, который должен был отменить перевод времени, сообщают "Комментарии".

В последние годы активно обсуждается вопрос отказа от сезонного перевода часов. Еще в 2019 году Европейский Союз разрешил странам-членам самостоятельно выбирать, по какому времени им жить – пожилым или зимним. В Украине этот вопрос также неоднократно поднимался на государственном уровне.

В частности, законопроект №4201 предусматривает переход страны на постоянное зимнее время, что позволит отказаться от ежегодного перевода стрелок. Если Президент подпишет этот документ, Украина перейдет на зимнее время и этот переход станет последним.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Народный депутат Алексей Гончаренко призвал Президента ветировать законопроект, аргументируя это тем, что при постоянном зимнем времени летом рассвет наступит около 3 часов ночи (вместо 4), что будет особенно ощутимо в восточных регионах страны.

Кроме того, Гончаренко отметил, что отказ от перевода времени не будет способствовать экономии электроэнергии, особенно учитывая потери энергетических мощностей и постоянные атаки на энергосистему со стороны России. Он также подчеркнул, что введение постоянного зимнего времени создаст двухчасовую разницу с европейскими странами, что может осложнить сотрудничество с международными партнерами.

Таким образом, судьба сезонного перевода времени в Украине зависит от одного решения. Если законопроект будет подписан, страна перейдет на зимнее время, и это станет историческим моментом, поскольку ежегодный перевод часов останется в прошлом. Однако готова ли Украина к таким изменениям? Этот вопрос остается открытым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда переводят часы на летнее время в 2025 году. Каждый год в последнее воскресенье марта украинцы традиционно переводят стрелки часов в час вперед, переходя на летнее время. В 2025 году дата перевода часов приходится на 30 марта – украинцы будут спать на час меньше.

В последние годы в Украине неоднократно обсуждали отказ от перевода часов. В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который должен был закрепить зимнее время (GMT 2) как постоянное. Это означало бы, что в ноябре 2024 года украинцы в последний раз перевели бы часы на зимнее время и больше не возвращались к летнему.