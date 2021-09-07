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Все в золоте и купюрах: в сети показали ромские крестины (ВИДЕО)

Пользователей социальной сети шокировал роскошный праздник

сегодня, 16:43
Автор:

Лиля Воробьева

Семейный праздник, где все взрослые и даже крошечные дети ходят в драгоценностях, одежда украшенная денежными купюрами, новорожденному дарят купюры по 100 и более евро, а соска у него на золотом витой шнурке — такие атрибуты ромских крестин обнародовали в социальных сетях. Роскошное действо, которое шокирует обычных людей, и о здравом смысле и чувстве меры  здесь не идет, состоялось в словацком населенном пункте Михайловце, что совсем рядом, на границе с нашей страной.

Все в золоте и купюрах: в сети показали ромские крестины (ВИДЕО)

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Невероятно, но даже одежду малыша украшена драгоценным металлом и стоит почти 700 евро. Одеяльце, и все остальное, что одето на ребенке, украшено настоящими евро. Подарки — это тоже солидные денежные купюры.

На ролике видно, что представители этого нацменьшинства очень богато одеты. Женщины, как новогодние елки, все на них сверкает и сияет — от платьев до массивных драгоценностей. Перстни, браслеты, цепочки с медальонами, дорогие часы. Целая ярмарка никому не нужного расточительства. Даже малолетние дети и мужчины щеголяют здесь своими золотыми украшениями. Так у них принято, хотя обычных граждан это все просто шокирует.

Папа новорожденного рассказал, что такой праздник в развлекательном заведении, куда сходится вся ромская родня, стоит очень дорого. Несколько десятков тысяч евро — так принято.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщали о том, что ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов . На подобный творческий эксперимент ювелира вдохновила редкий цветок, который растет в Гималаях, и также обладает целебными свойствами.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=873898530194778
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