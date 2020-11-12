Все на выход: советник Ермака подает в отставку из-за карантина выходного дня

Некоторые городские главы оказались не единственными, кто не согласился с решением правительства о введении карантина выходного дня. Советник председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака — Игорь Уманский — сообщил, что увольняется с должности. Об этом свидетельствует его пост на официальной странице в Facebook.

ФОТО: Из открытого источника

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первым. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — всё после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. ОтдыхайТЕ", — написал советник Ермака в социальной сети.

К слову, в комментариях под постом об отставке Игорь Уманский получил поддержку от общества. Большинство называют его поступок "мудрым и правильным", некоторые хвалят решение об увольнении.

Как известно, Игорь Уманский занимал должность министра финансов Украины до 30 марта 2020 года, затем Верховная рада уволила чиновника. 4 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о назначении экс-министра финансов на должность его официального советника.

Как сообщали "Комментарии" ранее, против карантина выходного дня выступили главы нескольких городов. Мэр Львова Андрей Садовой назвал решение об ужесточении карантинного режима "глупым", а глава Славянска Вадим Лях сообщил, что пока что город не готов вводить карантинные выходные.

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