Все мировые лидеры, приехавшие в Украину 24 февраля

К третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину мировые лидеры приехали в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в борьбе с российской агрессией. В столицу Украины прибыли по меньшей мере три поезда с иностранными гостями.

Лидеры мира приехали в Украину. Фото из открытых источников

Одной из первых в Киев на третью годовщину с начала полномасштабного вторжения прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

"В 3-ю годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону стоит не только судьба Украины. Это судьба Европы", — написала фон дер Ляен.

Кроме лидеров ЕС в Украину также приехали лидеры стран Европы, в частности, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Испании Педро Санчес, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Со временем в столицу прибыл третий поезд с иностранными делегациями, в том числе в нем находились президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Также в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Прибывшие в Киев мировые лидеры выразили поддержку и приняли участие в форуме "Поддержи Украину". Кроме того, в этой конференции приняли участие онлайн президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Японии Исиба Сигеру и другие мировые лидеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджей Дуда обратился к украинцам и дал важное обещание от Польши.

Также "Комментарии" писали, что на форуме "Поддержи Украину" Зеленский рассказал о важном документе, который передал Трампу.