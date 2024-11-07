Все имущество семьи Ермолаевых на временно оккупированных территориях или уничтожено или захвачено оккупантами, - адвокат

Все ранее принадлежащие бизнесмену Вадиму Ермолаеву активы на временно оккупированных территориях Украины или захваченные или уничтоженные оккупантами, то есть потерянные и не могут быть использованы Вадимом Ермолаевым никоим образом.

Имущество семьи Ермолаевых в зоне оккупации либо разрушено

Об этом заявил адвокат Геннадий Сильванович, комментируя ход судебного разбирательства в Кассационном административном суде Верховного Суда иска от Вадима Ермолаева и Компании "ЭЙСИ-ТЕРРА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД" о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 23 декабря 2022 года № 20 введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций против Вадима Ермолаева и компании "ЭЙСИ-ТЕРРА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД".

Он пояснил, что уже достаточно давно в сети "Интернет" в отношении Вадима Ермолаева распространяется недостоверная информация о том, что он продолжает осуществлять хозяйственную деятельность на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, своими действиями поддерживает оккупационные власти страны-агрессора, платит налоги в пользу российской федерации. и т.д.

"Однако согласно письму СБУ от 30.08.2024 года, в уголовных производствах, расследуемых следователями органов безопасности, сообщения о подозрении в совершении уголовных правонарушений бизнесмену Вадиму Ермолаеву не производились", — пояснил он

Геннадий Сильванович отметил, что целью санкций является остановка со стороны Вадима Ермолаева (по мнению правоохранительных органов) финансирования российской федерации, в то же время непонятно каким образом блокирование всех находящихся на подконтрольной Украине территории активов приведет к ожидаемому результату.

"Такими действиями остановится финансирование не российской федерации, а остановится наполнение бюджета Украины, ведь именно на территории Украины, а не российские юридические лица, у которых Вадим Ермолаев был собственником или конечным бенефициаром, осуществляют хозяйственную деятельность и платят налоги. Применение санкций к Вадиму Ермолаеву парализует хозяйственную деятельность предприятий, соответственно в перспективе бюджет Украины, который и так содержит негативные показатели доходности, потеряет запланированные поступления, исчисляемые миллиардами гривен ежегодно. А около 8500 украинцев потеряют рабочие места из-за давления на бизнес и его, в конечном счете, остановку", — заявил Геннадий Сильванович.