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Все больше молодежи делает выбор в пользу жизни с родителями, - исследование

Американцы чаще стали отказываться от арендованного жилья

сегодня, 14:52
Автор:

Татьяна Веремеева

На фоне пандемии коронавируса все больше молодых людей остается жить с родителями. Так, согласно новому отчету Pew Research, опубликованному в пятницу, в США 52% живут со своими родителями. Этот показатель больше, чем во время Великой Депрессии (мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года, – ред.). Об этом пишет Forbes.

Согласно анализу правительственных данных Pew Research, 52% американцев в возрасте от 18 до 29 лет жили по крайней мере с одним родителем в июле.

Все больше молодежи делает выбор в пользу жизни с родителями, - исследование

Предыдущий рекорд был задокументирован в переписи 1940 года 48%. Правда исследователи отмечают, что в 1930-е годы, вероятно, показатель был выше. Но за тот период официальных данных нет.

Молодые люди стали одними из тех, кто пострадал больше всего от вызванного пандемией экономического спада. Стоит отметить, что именно эта категория населения планеты чаще всего теряла работу на фоне пандемии коронакризиса.

Эксперты считают, что на фоне того, что молодые люди все чаще отказываются от арендованного жилья в пользу родительского дома, могут быть серьезные последствия для рынка аренды жилья в США с точки зрения спроса.

До пандемии, согласно данным переписи населения, число молодых американцев, живущих дома, непрерывно росло с 1960-х годов. Коронавирус перевернул жизнь в США и разрушил экономику. В последнем отчете Министерства труда Соединенных Штатов в пятницу говорилось, что 13,6 миллиона американцев остались без работы.

Напомним, в половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3000-4500 грн в месяц, а сняв трешку на троих, можно сэкономить от 1630 до 4500 грн в месяц. Однушки в "университетских" районах больших городов стоят от 6500 до 9000 грн. "Комментарии" выяснили, где выгоднее всего арендовать жилье студентам.


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