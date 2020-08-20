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Все банки Украины закрываются на три дня

Нацбанк обнародовал календарь выходных

сегодня, 11:39
Автор:

Елена Волкова

НБУ обнародовал календарь выходных, согласно которому уже в грядущий уикенд банки закрываются на три дня - с 22 по 24 августа включительно. Новый график утвердили в связи с празднованием Дня Независимости Украины, сообщает Нацбанк.

Отметим, что все банковские выходные в этом году, утвержденные Нацбанком, совпадают с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Дополнительный выходной в понедельник, помимо 24 августа, будет также 14 октября и 25 декабря.

Все банки Украины закрываются на три дня

Напомним, отныне все украинские банки могут принимать поврежденные или сильно поношенные банкноты. Такое решение принял Национальный банк Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ. Сообщается, что регулятор улучшил взаимодействие банков с клиентами при работе с наличными. В частности, уточнено определение признаков износа и повреждения банкнот. И теперь принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут все украинские банки - раньше это делали только уполномоченные банки.



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