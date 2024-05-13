Враг готовил ужасный теракт на 9 мая. Стали известны жуткие подробности

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Ткачик Олеся
Стали известны подробности четырех терактов, которые россияне планировали организовать в Киеве 9 мая и, которые были предотвращены украинскими спецслужбами.
СБУ
Так вот, агенты ГРУ устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе. Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковке из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары. По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов – чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.
По его словам, спецслужбы перехватила агентов и спасла десятки или сотни жизней, ведь пожар на большой площади, при том в присутствии всяческой более или менее ядовитой химии, воспламеняющейся, как лаки и краски, и не очень, как удобрения.
СБУ установила всю цепочку агентурной сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта. Их задержали прямо при установке взрывных устройств в третьем гипермаркете.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вражеские спецслужбы также готовили "подарок" Путину на так называемую его инаугурацию. Замысел россиян также удалось разоблачить спецслужбам.
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Ігор
сегодня, 19:17
Жахлива брехня для відвернення уваги і виправдання узурпації влади для розкрадання України. Будівельні гіпермаркети це Епіцентри/Новацентри проросійських юдеїв Герег? Ворог і так запускає кожного дня все що можна високотехнологічного. Навіщо йому цими дурницями займатись? Майдан-3? Чи Фюрер планував планував туди візит, щоб на нього черговий раз замахнулись? Просто СБУ потрібна реклама свого існування, бо стратегічної користі жодної. Вже стало традицією: якщо якісь державні розкрадачі себе рекламують - очікуй біду від їх помилок і корупції.