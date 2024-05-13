Враг готовил ужасный теракт на 9 мая. Стали известны жуткие подробности

Стали известны подробности четырех терактов, которые россияне планировали организовать в Киеве 9 мая и, которые были предотвращены украинскими спецслужбами.

СБУ

Так вот, агенты ГРУ устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе. Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковке из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары. По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов – чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

"Заметьте выбор цели: это не гламурные бутики где-нибудь в центре и не ночные клубы или рестораны. А строительный магазин, в который весной едут покупать разное – от цемента до рассады – как раз обычные украинцы. Наемные работники, мелкие предприниматели из строителей и ремонтников, женщины, активно занимающиеся огородом, садом и цветником весной... То, что отличает украинцев от лапотнины: мы всегда обустраиваем и украшаем окружающее пространство. Вот по этому они и хотели ударить, недоработки",

– подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, спецслужбы перехватила агентов и спасла десятки или сотни жизней, ведь пожар на большой площади, при том в присутствии всяческой более или менее ядовитой химии, воспламеняющейся, как лаки и краски, и не очень, как удобрения.

"Просто попробуйте представить этот ужас",

– добавил эксперт.

СБУ установила всю цепочку агентурной сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта. Их задержали прямо при установке взрывных устройств в третьем гипермаркете.

"Хотя, конечно, Служба знала, на какую дату ориентироваться: 9 мая враг просто не мог пропустить. Но, как говорит Малюк, "даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб". Теоретически, следующим провалом должна стать их "22июня" — поэтому пожелаем удачной охоты Службе!"

– добавил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вражеские спецслужбы также готовили "подарок" Путину на так называемую его инаугурацию. Замысел россиян также удалось разоблачить спецслужбам.