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Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN

Маленькие зверюшки из семейства енотових являются хищниками, хотя и выглядят совсем безобидно

сегодня, 20:42
Автор:

Станислав Молчанов

Неделя в ТРЦ DREAM TOWN началась с хороших новостей — к зоопарку EKZOland присоединились маленькие милые животные кинкажу, они же цветочные, медовые медведи.

Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN

Кинкажу в зоопарке EKZOland. Фото: EKZOland

Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 2
Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 3

Несмотря на милый внешний вид, это чудо животное является хищником из семейства енотовых. В природе медовый медведь живет в неотропических лесах Северной и Центральной Америки и питается преимущественно фруктами, цветами, листьями и насекомыми.

Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 4
Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 5

Благодаря чрезвычайно длинному, по сравнению с телом, языку — 15 см, кинкажу легко добывает мед из ульев. Цепкий хвост, который даже считают пятой лапой хищника, позволяет преодолевать расстояния от 2 до 2,5 м между деревьями. Поскольку кинкажу — это древесные животные, на плоской поверхности они испытывают дискомфорт.

Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 6
Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 7
Впервые в зоопарках Киева - милые кинкажу поселились в DREAM TOWN - фото 8

С 2013 года EKZOland входит в Украинскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (УАЗа). Членство в ассоциации позволяет зоопаркам осуществлять обмен животными с целью увеличения популяции. Медовые медведи попали в EKZOland именно в рамках такой программы, их обменяли на детенышей пальмовых циветт, которые недавно родились в DREAM TOWN.

EKZOland — настоящий современный зоопарк. Посетителей ждут: вольер "мини джунгли" с забавными эдиповыми тамаринами, водоем с пираньями и китайским триониксом, вольер с черно-белыми лемурами, самая маленькая обезьянка в мире — карликовая мармазетка, обезьянки игрунки, попугай, мангустин, сурикаты, питоны и другие экзотические животные.

Познакомиться с новыми обитателями зоопарка можно в EKZOland, ТРЦ DREAM TOWN, 3 этаж.


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