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Впервые с начала войны лидер одной из самых пророссийских стран Европы посетит Украину

Впервые с начала войны президент Сербии Вучич приедет в Украину для участия в саммите в Одессе.

сегодня, 12:02
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Slava Kot

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня отправился в Украину для участия в проходящем в Одессе саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". Это его первый визит в Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Впервые с начала войны лидер одной из самых пророссийских стран Европы посетит Украину

Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

По данным пресс-службы сербского президента, Вучич пробудет в Украине сутки. Визит не анонсировался заранее и о нем стало известно только после его выезда из Белграда.

В мае этого года Вучич провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, стороны обсудили "европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество", в частности, в формате "Украина — Юго-Восточная Европа".

Сербия считается одной из самых пророссийских стран Европы. 9 мая Вучич участвовал в параде победы в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Он и премьер-министр Словакии Роберт Фицо были единственными лидерами из Европы, прибывшими в российскую столицу в День победы.

Кроме того, Сербия и дальше не присоединяется к санкциям ЕС против РФ и сохраняет стабильные экономические и политические связи с Кремлем. Сам Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не является "троянским конем" Москвы в Европе, как об этом пишут СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получает боеприпасы от Сербии. На это критично отреагировали в России.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово убегают в Европу. Они выбирают Сербию, превращают ее в "маленькую Москву" благодаря деньгам и русской культуре и большому количеству россиян.



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