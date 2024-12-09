Впервые после победы на выборах Трамп поговорил с Си Цзиньпином: детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что провел первый после своей победы на выборах разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в интервью программе Meet the Press телеканала NBC Трамп сказал, что "пообщался" с Си на прошлой неделе, однако не уточнил, когда состоялся разговор и что обсуждалось.

"У меня было соглашение с президентом Си, с которым я очень хорошо лажу", — отметил Дональд Трамп.

Издание отмечает, высказывания Трампа свидетельствуют о том, что между Пекином и командой Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярной пресс-конференции в Пекине в понедельник, отвечая на вопрос об общении двух лидеров, уклонилась от ответа, сказав лишь, что политика Китая в отношении США "последовательна и ясна".

"Мы хотели бы работать с США на основе принципа взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества", — сказала она.

После победы Трампа на выборах Си направил ему поздравительное послание и выразил желание сохранить отношения "здоровыми и устойчивыми".

Отношения между Си и Трампом были теплыми во время первого срока пребывания бывшего президента США у власти. Но они пострадали во время торговой войны и пандемии, когда Трамп назвал Ковид-19 "китайским вирусом". Последний раз Трамп и Си встречались лично в июне 2019 года в кулуарах саммита Группы 20 в Японии.

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