Впечатляющий рекорд: найденный человек с самым высоким IQ в мире

35-летний кореец Янгун Ким был признан человеком с самым высоким коэффициентом интеллекта в мире. Его показатель IQ составил невероятные 276 баллов. Коэффициент интеллекта Янгуна Кима определили на Чемпионате мира по памяти, который проводит Всемирный совет интеллектуального спорта.



Кореец Янгун Ким имеет самый высокий коэффициент интеллекта

Чемпионат мира по памяти – это международное мероприятие, где предварительно отобранные высокоинтеллектуальные люди соревнуются в разных дисциплинах на турнире, чтобы определить окончательного победителя. В процессе соревнований оценивается уровень IQ участников. Согласно оценкам Всемирного совета интеллектуального спорта Янгун Ким имеет самый высокий коэффициент интеллекта в мире — 276 баллов.

"Я хочу исследовать и помогать совершенствовать умственные способности людей во всем мире, используя свои таланты в будущем", — сказал Ким.

35-летний выпускник Университета Йонсей в Сеуле является единственным южнокорейским членом обществ Mega Society и Giga Society — организаций, куда входят только люди с очень высоким показателем IQ. Кроме того, Янгун Ким основатель некоммерческой группы из более чем 100 умных людей со всего мира, которая получила название United Sigma Intelligence Association.

До Янгуна Кима человеком с самым высоким коэффициентом интеллекта был китайско-австралийский профессор Теренс Тао – 230 баллов IQ. Ким превзошел этот результат на 46 пунктов, забрав себе пальму первенства, как самого умного человека в мире по коэффициенту интеллекта – 276 баллов.

Всемирный совет интеллектуального спорта – это глобальная организация, проводящая умственные чемпионаты. Кроме Чемпионата мира по памяти она также организует Чемпионат мира по скоростному чтению и Чемпионат мира по ментальным картам – способ для запоминания на основе визуальных ассоциативных связей.

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