Возможны ли выборы в Украине в этом году и какие они будут

В Украине снова заговорили о выборах, но их проведение зависит от обеспечения четких гарантий безопасности. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что пока такие условия не созданы, говорить об избирательном процессе преждевременно. Об этом он заявил в интервью для Новости.LIVE.

Дата выборов в Украине зависит от гарантий безопасности

"Они будут. И они будут, когда будет все же понятен формат безопасности для Украины. Пока его не будет, выборы – это нонсенс", – подчеркнул Подоляк.

По словам советника, общество меняется и вместе с ним должны меняться подходы к политической деятельности. Он подчеркнул, что традиционные политические технологии, которые использовались в Украине за последние 30 лет, утратили актуальность. Граждане все больше требуют справедливости и старые методы уже не соответствуют их ожиданиям.

Подоляк считает, что первые выборы после подобных изменений могут стать своеобразным переходным этапом. Возможны ошибки в выборе кандидатов, но они будут частью пути к подлинному обновлению политической системы.

"Готовы ли политики, которые 30 лет продавали концепцию справедливости под предлогом несправедливости переформатироваться? Нет, не готовы. Будут ли они готовы реализовать этот запрос на справедливость? Нет, не будут готовы. Будут ли люди хотеть, чтобы они продолжали имитировать все это? Нет, не будут хотеть. Будут ли ошибки в избирательной гонке, то есть будут голосовать за кого-то ошибочно? Да, будут голосовать. Будут ли это переходные органы власти? Будут переходные. Но сможет ли Украина начать правильное построение, переформатирование государственных институций? Да, сможет", — подытожил Подоляк.

Читайте на портале "Комментарии" — Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал идею снижения мобилизационного возраста до 18 лет "странной". Такое заявление он сделал, комментируя предложения некоторых международных партнеров, которые, по его словам, настаивают на этом шаге, чтобы привлечь больше людей к фронту.