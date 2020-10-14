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Главная Новости Общество события Возле агитационной палатки ОПЗЖ произошла стрельба: есть пострадавшие
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Возле агитационной палатки ОПЗЖ произошла стрельба: есть пострадавшие

В результате нападения на палатку ОПЗЖ один человек получил ранение

сегодня, 22:42
Автор:

Павел Зинченко

В городе Бобровице Черниговской области вокруг агитационной палатки партии ОПЗЖ произошел конфликта между мужчинами. Дело дошло до стрельбы. Об этом сообщает издание Українські новини со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области.

Возле агитационной палатки ОПЗЖ произошла стрельба: есть пострадавшие

Мужчина напал на палатку ОПЗЖ

Инцидент произошел 14 октября, в центре города возле агитационной палатки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В полиции сообщили, что местный житель 1981 года рождения обратился к находящейся в палатке женщине  с требованием убрать ее. В свою очередь женщина сообщила о происходящем руководителю местной партийной ячейки.

После прибытия последнего на место событий, начался конфликт, во время которого нападавший испортил палатку, пытаясь самолично убрать ее. Во время завязавшейся драки представитель ОПЗЖ достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

На даный момент в отношении руководителя партийной ячейки открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленно легкое телесное повреждение". Также сотрудники полиции составили административный протокол в отношении мужчины, который испорти агитационную палатку.

Как сообщало издание "Комментарии", в ОПЗЖ добились начала расследования деятельности американских биолабораторий в Украине.


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