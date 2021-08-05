Войска НАТО в Черном море: Украина начала совместные учения Dive-2021

В Черном море 5 августа начались практические занятия многонационального противоминного обучения Dive-2021 для военных Украины и еще пяти стран. Военные учения проводятся с целью отработки определенных операций. Об этом сообщается на странице пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.



Учения по разминированию Dive-2021 в Черном море, фото пресс-службы Минобороны

В учениях в акватории Черного моря участвуют Морские силы Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии. В море сейчас находятся два судна: судно украинских Военно-морских сил "Александр Охрименко" и поисково-спасательный гидрографический комплекс судна ВМС Румынии "Александру Катанеану".

Военные из тактических подразделений получили современное водолазное снаряжение и специальное оборудование для выполнения военных задач. В планах учений выполнение парных водолазных спусков под воду на глубину более 30 метров.

Также военные будут учиться оказывать медицинскую помощь водолазам, используя барокамеру. На гидрографическом комплексе военные узнали как работает современное океанографическое, метеорологическое, топографическое и гидрографическое оборудование.





"Основные усилия сосредоточены на синхронизации действий водолазов общей многонациональной тактической группы и ознакомлении со спецификой водолазного дела разных стран с последующим внедрением ее в ходе выполнения совместных задач", — отметил начальник поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины Алексей Нестеров.





По его словам, украинские военные вместе с иностранными коллегами также будут отрабатывать противоминные действия, подводное разминирование, подводные взрывные работы. Отметим, что Алексей Нестеров имеет звание капитана первого ранга и возглавляет украинскую составляющую обучения.



Как сообщал ранее портал "Комментарии", на Николаевщине начались международные военные учения "Казацкая булава-2021"

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