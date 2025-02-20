Андрей Гевко, член Центральной избирательной комиссии, подчеркивает, что кроме военного положения есть еще ряд технических и организационных сложностей, которые могут осложнить проведение выборов в Украине. Как сообщает "Главком", он отмечает, что в случае использования новой избирательной системы с открытыми списками и сложным подсчетом голосов необходимо создать новую информационно-аналитическую систему "Выборы", на которую до сих пор не выделены средства из бюджета.

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"Вычислять все по старым методам на бумаге или в Excel будет просто абсурдно, — отмечает Гевко. — И даже если система изменится, нынешнюю электронную систему ЦИК нужно обновлять, поскольку она уже морально устарела. Мы имеем полный план создания новой системы, которая позволит партиям и кандидатам подавать документы в электронном формате. х. Концепция уже готова, мы провели подготовительные работы и закупки при поддержке доноров, но для дальнейшего развития нужно финансирование.

По словам Гевко, также существуют проблемы с инфраструктурой избирательных участков, особенно в районах боевых действий и на пострадавших от разрушений территориях.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в прямом эфире телеканала Fox News, интересы России и Соединенных Штатов совпадают в том, что касается мирного урегулирования конфликта в Украине. При этом он признал, что этому процессу пока мешает то, что у украинцев и россиян в этом вопросе очень разные позиции.