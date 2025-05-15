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Война в Украине: в ООН спрогнозировали невиданную катастрофу для мира

Мир возможен только при полном признании территориальной целостности Украины

сегодня, 08:25
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Клименко Елена

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш высказал четкую позицию о необходимости справедливого мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины. Во время своего выступления на конференции в Берлине 14 мая он подчеркнул: мир в Украине возможен только при условии полного уважения ее территориальной целостности и государственного суверенитета.

Война в Украине: в ООН спрогнозировали невиданную катастрофу для мира

Фото: из открытых источников

Гутерреш подчеркнул, что игнорирование этих принципов поставит под угрозу самую сущность международного права. По его мнению, неудача в достижении справедливого мира, основанного на признании законных границ Украины, может повлечь за собой серьезные последствия для глобальной безопасности.

"Пока, как никогда раньше, критически важно, чтобы верховенство международного права было сохранено. Иначе мы рискуем создать прецедент, который откроет дверь в хаос во всем мире", — заявил он.

Это заявление прозвучало накануне запланированных на 15 мая переговоров между делегациями Украины и России, которые должны пройти в Турции. В страну уже приехали представители Соединенных Штатов, что свидетельствует об активной дипломатической подготовке нового этапа диалога.

Стоит напомнить, что ранее ООН уже реагировала на заявления Владимира Путина по поводу так называемого "пасхального перемирия". Там заметили, что, несмотря на громкие обещания, боевые действия не прекращались с обеих сторон, и эта ситуация была взята в известность международным сообществом.

Портал "Комментарии" писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu выразил надежду на сдвиги в направлении мирного урегулирования войны в Украине уже в ближайшие недели.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-peace-talks-one-step-closer-as-zelenskyy-agrees-to-meet-putin-12541713
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