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Война в Украине: в Минздраве упростили регистрацию новорожденных малышей

Документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении смогут выдавать медицинские работники, присутствовавшие во время родов

4 марта 2022, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Министерство здравоохранения утвердило приказ "Об обеспечении регистрации новорожденных в условиях военного положения". Как сообщают в пресс-службе этого ведомства, это решение позволит регистрировать рождение малышей при условии, когда роды произошли вне медицинского учреждения.

Война в Украине: в Минздраве упростили регистрацию новорожденных малышей

Регистрация ребенка изменилась (фото из открытых источников)

В таких условиях, документ о рождении малыша, как форму медицинского свидетельства о рождении, это форма 103/о, смогут выписать медики, которые присутствовали во время родов или провели первый осмотр новорожденного.

В министерстве добавили, что факт рождения малыша смогут засвидетельствовать все медики, находящиеся в трудовых отношениях с лицензиатами медицинской практики. В частности, и оказывающие экстренную медицинскую помощь.

По обнародованной информации Минздрава, все поставщики медицинской помощи получили рекомендации по обеспечению наличия у медиков запаса бланков для выдачи по форме 103/о. При этом, если медик не сможет выдать маме медицинское свидетельство о рождении, то согласно нормам приказа может выписать в таком случае справку произвольной формы в двух экземплярах. Одна из которых выдается матери, а другую – для хранения в медучреждение.

Вместе с тем, получить свидетельство о рождении малыша возможно при личном обращении матери в администрацию учреждения здравоохранения. Для этого нужно иметь при себе медицинские документы по наблюдению беременности или быть зарегистрированными в электронной системе здравоохранения, где размещены медицинские записи о беременности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Минздрав дал разъяснение по поводу инсулина в аптеках.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/moz-sprostilo-reestraciju-novonarodzhenih-na-period-voennogo-stanu-
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