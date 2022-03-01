Война с фейками: в ОП обнародовали список официальных телеграмм-каналов глав ОГА

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Лиля Воробьева
В Офисе президента подготовили список телеграмм-каналов руководителей областных государственных администраций. Об этом в сети Facebook проинформировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В ОП обнародовали официальный список (фото из открытых источников)
По словам чиновника, враг распространяет много фейковой информации, чтобы посеять панику среди украинцев. Также он призвал не поддаваться провокациям и пользоваться официальными источниками, распространять их в сети. Потому что украинцы должны получать официальную и проверенную информацию. Ведь Украина стойко держится, местные власти вместе с военными ВСУ и силами территориальной обороны борются за нашу общую победу.
В целом перечень официальных каналов выглядит следующим образом:
Винницкая https://t.me/vinnytskaODA
Волынская https://t.me/volynskaODA
Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA
Запорожская https://t.me/starukhofficial
Ивано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana
Киевская https://t.me/kyivoda
Кировоградская https://t.me/chornamary
Луганская https://t.me/luhanskaVTSA
Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA
Одесская https://t.me/odeskaODA
Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN
Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8
Сумская https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA
Харьковская https://t.me/synegubov
Херсонская https://t.me/khersonskaODA
Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA
Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko
Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA
Черниговская https://t.me/chernigivskaODA
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где в аптеках есть инсулин : Минздрав дал разъяснение.
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