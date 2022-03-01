Война с фейками: в ОП обнародовали список официальных телеграмм-каналов глав ОГА

В Офисе президента подготовили список телеграмм-каналов руководителей областных государственных администраций. Об этом в сети Facebook проинформировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ОП обнародовали официальный список (фото из открытых источников)

По словам чиновника, враг распространяет много фейковой информации, чтобы посеять панику среди украинцев. Также он призвал не поддаваться провокациям и пользоваться официальными источниками, распространять их в сети. Потому что украинцы должны получать официальную и проверенную информацию. Ведь Украина стойко держится, местные власти вместе с военными ВСУ и силами территориальной обороны борются за нашу общую победу.

В целом перечень официальных каналов выглядит следующим образом:

Винницкая https://t.me/vinnytskaODA

Волынская https://t.me/volynskaODA

Днепропетровская https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецкая https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирская https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатская https://t.me/zakarpatskaODA

Запорожская https://t.me/starukhofficial

Ивано-Франковская https://t.me/onyshchuksvitlana

Киевская https://t.me/kyivoda

Кировоградская https://t.me/chornamary

Луганская https://t.me/luhanskaVTSA

Львовская https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Николаевская https://t.me/mykolaivskaODA

Одесская https://t.me/odeskaODA

Полтавская https://t.me/DMYTROLUNIN

Ровенская https://t.me/s/vitalykoval8

Сумская https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопольская https://t.me/ternopilskaODA

Харьковская https://t.me/synegubov

Херсонская https://t.me/khersonskaODA

Хмельницкая https://t.me/khmelnytskaODA

Черкасская https://t.me/AleksandrSkichko

Черновицкая https://t.me/chernivetskaODA

Черниговская https://t.me/chernigivskaODA

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