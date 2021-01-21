Война на Донбассе: глава ОБСЕ побывала на линии разграничения

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Вечканова Елена
20 января председатель Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ), действующий министр иностранных дел Швеции Анн Линде побывала на линии разграничения в Луганской области. О посещении иностранного чиновника сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Анн Линде побывала на Луганщине уже во второй раз. Фото: ГПСУ
Госпожа Линде в поездке на КПВВ "Золотое" сопровождала украинская делегация из представителей органов государственной власти Украины, высших чинов операции Объединенных сил, а также руководители Луганского пограничного отряда.
Стоит отметить, что Анн Линде уже бывала на Донбассе после начала его оккупации, но в этом году впервые посетила как председатель ОБСЕ.
В процессе визита делегацией были обследованы инфраструктура и функционирование контрольных въездных-выездных пунктов. Пограничники подробно объяснили, каким образом несут службу на линии разграничения, а также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются из-за сопротивления со стороны самопровозглашенных республик.
По словам правоохранителей, подконтрольные РФ боевики, которые сейчас регулируют власть и все другие процессы на оккупированных территориях, во многих случаях препятствуют в свободном пересечении линии разграничения гражданами.
Стоит отметить, что из КПВВ "Золотое", который посетила Анн Линде, представители так называемой "ЛНР" не пропустили никого с начала ноября 2020 года.
Председатель ОБСЕ заверила, что организация продолжит регулировать конфликт на Востоке Украины, делая это "с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности" государства.
Напомним, ранее "Комментарии" анонсировали приезд Анн Линде в Киев. Кроме поездки в Донбасс, шведский министр должна была обсудить с представителями украинской власти дальнейшее сотрудничество между странами. Швеция постоянно поддерживает Украину, в частности по вопросу российско-украинской войны. На одном из заседаний ОБСЕ именно шведы призвали организацию не оставлять наше государство один на один с врагом.
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