Война на Донбассе: глава ОБСЕ побывала на линии разграничения

20 января председатель Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ), действующий министр иностранных дел Швеции Анн Линде побывала на линии разграничения в Луганской области. О посещении иностранного чиновника сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Анн Линде побывала на Луганщине уже во второй раз. Фото: ГПСУ

Госпожа Линде в поездке на КПВВ "Золотое" сопровождала украинская делегация из представителей органов государственной власти Украины, высших чинов операции Объединенных сил, а также руководители Луганского пограничного отряда.

Стоит отметить, что Анн Линде уже бывала на Донбассе после начала его оккупации, но в этом году впервые посетила как председатель ОБСЕ.

"Мой визит непосредственно к линии разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война в Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти", — во время выступления сказала Линде.

В процессе визита делегацией были обследованы инфраструктура и функционирование контрольных въездных-выездных пунктов. Пограничники подробно объяснили, каким образом несут службу на линии разграничения, а также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются из-за сопротивления со стороны самопровозглашенных республик.

По словам правоохранителей, подконтрольные РФ боевики, которые сейчас регулируют власть и все другие процессы на оккупированных территориях, во многих случаях препятствуют в свободном пересечении линии разграничения гражданами.

Стоит отметить, что из КПВВ "Золотое", который посетила Анн Линде, представители так называемой "ЛНР" не пропустили никого с начала ноября 2020 года.

Председатель ОБСЕ заверила, что организация продолжит регулировать конфликт на Востоке Украины, делая это "с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности" государства.

Напомним, ранее "Комментарии" анонсировали приезд Анн Линде в Киев. Кроме поездки в Донбасс, шведский министр должна была обсудить с представителями украинской власти дальнейшее сотрудничество между странами. Швеция постоянно поддерживает Украину, в частности по вопросу российско-украинской войны. На одном из заседаний ОБСЕ именно шведы призвали организацию не оставлять наше государство один на один с врагом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!