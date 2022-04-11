Восстановление освобожденных территорий: в Черниговской области строят временные переправы

В Черниговской области начали восстанавливать искусственные постройки. Ведь во время вторжения России в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова.

Чиновник рассказал, где именно будут строить временные переправы вместо разрушенных мостов.