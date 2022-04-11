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Восстановление освобожденных территорий: в Черниговской области строят временные переправы

Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов

сегодня, 21:04
Автор:

Лиля Воробьева
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В Черниговской области начали восстанавливать искусственные постройки. Ведь во время вторжения России в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова.
Чиновник рассказал, где именно будут строить временные переправы вместо разрушенных мостов.
"Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина. Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка. Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели.Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч возле села Киселевка", — сообщил Кубраков.
Кроме того, Александр Кубраков сообщил, что за период ведения боевых действий в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о восстановлении Украины после войны . Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что поставил задачу перед Кабинетом Министров по разработке специальной государственной программы восстановления Украины. Все украинские населенные пункты, поврежденные в результате обстрелов российских оккупантов, будут отстроены после войны. Как сообщили в Минрегионе 15 марта, инициировано создание Межведомственной рабочей группы по вопросам членства Украины в Банке развития Совета Европы. Именно этот институт поможет отстроить жилищный фонд, который был разрушен в результате войны.

Восстановление освобожденных территорий: в Черниговской области строят временные переправы

В Черниговской области строят временные переправы (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov
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