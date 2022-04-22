Восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях: какие работы уже выполнены

В офисе президента рассказали, как восстанавливаются деоккупированные территории в плане восстановления инфраструктуры и продовольственного обеспечения. Об этом известно из брифинга Кирилла Тимошенко.



фото Укравтодор

По состоянию на 22 апреля коммунальщики уже расчистили города Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьков и продолжают убирать. В Киевской области задействовано 380 работников коммунальных служб. В Ирпине уже расчищено 113 км дорог и улиц, в Буче 30 км дорог, в Бородянке — 20 км, в Ворзеле – 8 км, в Гостомеле – 4 км.

В области возобновлено движение на семи переправах, продолжаются работы на около восьми переправах. Дорожники планируют возобновить движение по трассе М-21, там будет сделана временная переправа через реку с двумя полосами движения. В Броварах возобновлены электро- и водоснабжение. Ирпень водоканал запустил водоснабжение в Буче, но вода не повсюду, потому что там еще не восстановлено электроснабжение, частично работает мобильная связь и устанавливают окна в домах. В Бородянке восстанавливают канализационную систему. Возобновлено электроснабжение 29 населенным пунктам и 91 населенному пункту в области уже восстановлено газоснабжение. В Чернобыле, Иванкове и Дымере полноценно работают подразделения ГСЧС.

В Харькове возобновлено газоснабжение пяти домам. В городе восстанавливают жилищный фонд – закрывают окна, ремонтируют кровли и сети водоснабжения и отопления, убирают улицы и парки.

В Дергачах электроэнергию получают 2200 потребителей, там была повреждена сеть и люди сидели без света. В Балаклее потребителям возобновлено газоснабжение. В Емцах и Шовкоплясах возобновлено газоснабжение всем пользователям. В Черниговской области продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, созданы четыре переправы и еще три возводятся. В Сумской области взрывотехники обследуют дома на предмет боеприпасов. В территориальных общинах возобновляется временное электроснабжение. В Житомирской области до сих пор разминируют территории. ГСЧС проводили обследование сел Воробьевщина и Пятидуб и территории с. Христиновка Коростенского района, сел Народицкой, Малинской общин.

На деоккупированных территориях заработали еще 97 крупных магазинов, дополнительно там будет открыто более 100 временно не работавших крупных магазинов.

Без коммуникаций остаются около 750 тысяч граждан в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Там, где нет обстрелов и где возможно, продолжаются работы по восстановлению электро, водо и газоснабжения.

в правительстве сообщили, когда Украина станет полноправным членом ЕС.

Как сообщал портал "Комментарии",

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