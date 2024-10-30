Восстановление авиационного пространства Украины: новая дорожная карта в условиях войны

Министерство развития общин и территорий Украины при поддержке Посольства США представило дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Мероприятие прошло в Варшаве с участием представителей украинской и международной авиационной отрасли, что позволяет надеяться на активизацию диалога по возобновлению гражданских полетов.

Презентация дорожной карты. Фото: Ministry.for.development

Ключевые участники и стратегические цели

В презентации приняли участие около ста представителей авиационной индустрии, включая регуляторов ЕС, Великобритании и США, а также руководителей авиакомпаний и производителей самолетов. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул важность сохранения авиационной инфраструктуры, отмечая, что это стратегическая задача для быстрого возобновления гражданских полетов после завершения боевых действий.

Среди участников конференции были представители польского агентства аэронавигационных услуг и многочисленных международных авиакомпаний, что подчеркивает важность коллективных усилий в восстановлении авиационного сектора Украины в условиях военного конфликта.

Помощь со стороны США и международное сотрудничество

Мэри Элизабет Мэдден, экономический советник Посольства США в Украине, подтвердила готовность США оказывать экспертную и техническую поддержку Украине в ее усилиях по возобновлению гражданской авиации. Это создает новые возможности развития сотрудничества между украинскими и международными партнерами.

Пошаговый план и риски

Заместитель министра Сергей Деркач представил детальный план открытия воздушного пространства, в частности, оценку рисков для гражданской авиации, подготовленную Государственной авиационной службой. Также обсуждались вопросы обеспечения безопасности аэронавигации, механизмы координации гражданской и военной авиации.