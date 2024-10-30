Восстановление авиационного пространства Украины: новая дорожная карта в условиях войны

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Амбарцумян Анна
Министерство развития общин и территорий Украины при поддержке Посольства США представило дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Мероприятие прошло в Варшаве с участием представителей украинской и международной авиационной отрасли, что позволяет надеяться на активизацию диалога по возобновлению гражданских полетов.
Презентация дорожной карты. Фото: Ministry.for.development
Среди участников конференции были представители польского агентства аэронавигационных услуг и многочисленных международных авиакомпаний, что подчеркивает важность коллективных усилий в восстановлении авиационного сектора Украины в условиях военного конфликта.
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