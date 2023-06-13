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Вопрос соцзащиты семей погибших добровольцев блокирует Кабмин и лично Шмыгаль – военный

Военный рассказал, как правительство Шмыгаля издевается над семьями погибших добровольцев терробороны

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Кабинет министров, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина блокируют продвижение вопроса социального обеспечения семей добровольцев территориальной обороны, погибших на войне с Россией после начала полномасштабного вторжения. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "УНН", цитируя пост командира 2-го батальона 3-й Отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука (исковой — "Слип") в Facebook.

Вопрос соцзащиты семей погибших добровольцев блокирует Кабмин и лично Шмыгаль – военный

ВСУ. Фото из открытых источников


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"24 февраля 2022 года все обо*ались. Больше всего обо*ались те, кто должен что-то делать, чтобы обезопасить от вполне вероятного сценария полномасштабки, о которой кричали Штаты и Британия, но ни*я не делал. … Но были и те, кто не обо*ался, кто *ашился с коллаборантами, проводил акции против капитуляции, проверял бомбоубежища, проводил выучки для гражданского населения и в конце концов прикрыл ваши обо*аные задницы. 24 февраля мы сформировали "Терроборону "Азов" Киев", которую никто не хотел оформлять во время обороны Киевщины. Мы не стали ждать, взяли оружие и поехали ошить пи*ров. На Гостомель, Горенку, Мощун, Лютиж, за что получили значки от КГГА и больше ничего", — написал Дмитрий Кухарчук.

По его словам, добровольцам терробороны правительство не предоставило ни заработной платы, ни социального обеспечения.

"Государство до сих пор, спустя почти полтора года после начала полномасштабки, не смогло решить вопрос социальной защиты семей погибших добровольцев. Многие из родственников остались не просто в плохом эмоциональном состоянии, а вообще без средств существования, больше года обивая пороги, добиваясь признания. Для того чтобы начался процесс оформления семей погибших воинов остался один шаг — Кабмин", — говорится в сообщении.

По мнению Кухарчука, "сегодня происходит сознательное затягивание процесса, развертывание документов и откровенное издевательство".

"И в данном случае есть те, кто конкретно за это отвечает. [Премьер-министр Денис] Шмыгаль, чье слово в момент может помочь ситуации, которая сложилась и [министр по делам ветеранов Юлия] Лапутина, о которой никто не слышал из января месяца 2022 года. Именно чествованием и защитой семей погибших должен заниматься Министр ветеранов.... Даже это постановление она не может отстоять в Кабмине", — написал Кухарчук.

"К Лапутиной и Шмыгалю уже не обращаюсь, не вижу смысла. Обращаюсь к Президенту Украины и Офису Президента. В ваших руках сегодня слезы родственников тех, кто в первые дни положил жизнь, смело, не ожидая ничего взамен и в ваших силах сделать так, чтобы этих слез не было завтра", — подытожил он.



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Источник: https://www.facebook.com/100072626552427/posts/pfbid02njSeZzwCbEzzA6eHUuRjYLKc75aM24ZQJUeLt18mAaHfa34mdyLBUBcMnFi1uCisl/
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