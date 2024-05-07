Волонтер Роман Доник: трудно найти человека, который сделал для ослабления ВСУ больше, чем Хомчак

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Кравцев Сергей
Роман Доник прокомментировал у себя в Facebook объявление бывшего Главнокомандующего ВСУ, а сейчас первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака в розыск в России.
Роман Доник
По мнению Доника, россияне маскируют свою агентуру из-за объявления таких людей в розыск или из-за наложения на них санкций.
Он отмечает, что Хомчак не просто выполнял, а еще и предлагал, как все сделать как наиболее эффективно с точки зрения РФ.
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