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Волонтер Роман Доник: трудно найти человека, который сделал для ослабления ВСУ больше, чем Хомчак

Известный в Украине волонтер, военный инструктор, блогер Роман Доник обосновал ход россиян с объявлением первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака в розыск

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Роман Доник прокомментировал у себя в Facebook объявление бывшего Главнокомандующего ВСУ, а сейчас первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака в розыск в России.

Волонтер Роман Доник: трудно найти человека, который сделал для ослабления ВСУ больше, чем Хомчак

Роман Доник

По мнению Доника, россияне маскируют свою агентуру из-за объявления таких людей в розыск или из-за наложения на них санкций.

"Это некая "легализация" в украинском социуме для зрителей телевидения." – утверждает Роман Доник.

"От принятия решения по Иловайску, которое стало самой медийной трагедией до 2022 года, бегство оттуда. И заканчивая "оптимизацией" ВСУ с 19 по 22 год. Когда форматировались подразделения, уменьшалась боеспособность механизированных бригад и всякие разведения и разминирования" — написал волонтер.

Он отмечает, что Хомчак не просто выполнял, а еще и предлагал, как все сделать как наиболее эффективно с точки зрения РФ.

"Если Хомчак объявлен в розыск в РФ, то это скорее только для того чтобы наградить, или выплатить гонорар." – добавляет Роман Доник.

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Волонтер Роман Доник: трудно найти человека, который сделал для ослабления ВСУ больше, чем Хомчак - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/Bs7jMDWfWk6YBE85/?mibextid=WC7FNe
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