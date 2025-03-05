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Военный учет с 14 лет: депутаты прокомментировали новость

Народные депутаты опровергли очередной фейк

сегодня, 18:18
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Амбарцумян Анна

В сети распространилась информация о том, что Верховная Рада якобы готовит законопроект о постановке подростков на военный учет с 14 лет. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако официальные лица уже опровергли ее, назвав фейком. Ни один профильный комитет не работает над такой инициативой, а сами депутаты отрицают причастность к подобному законопроекту. Как выяснилось, эта информация – часть информационной манипуляции.

Военный учет с 14 лет: депутаты прокомментировали новость

Фото из открытых источников

  • Официальные опровержения
    Народный депутат Александр Федиенко заявил, что Комитет национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривает такие законопроекты, а сама инициатива больше похожа на фейк. Он также призвал проверять информацию и не поддаваться провокациям.


  • Позиция фракций
    Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что их политическая сила ничего не знает о подобном законопроекте и не будет поддерживать его ни при каких условиях. Если такая инициатива действительно существует, то это только личное предложение отдельного депутата, не имеющее никаких перспектив.

    Военный учет с 14 лет: депутаты прокомментировали новость - фото 2

  • Фейковое интервью
    Сам нардеп Максим Саврасов также опроверг информацию, заявив, что никогда не давал интервью о мобилизации подростков. Он отметил, что сайт 44.ua опубликовал выдуманную новость, которую быстро подхватили другие СМИ и Telegram-каналы.

    Военный учет с 14 лет: депутаты прокомментировали новость - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.



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