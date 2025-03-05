Военный учет с 14 лет: депутаты прокомментировали новость

В сети распространилась информация о том, что Верховная Рада якобы готовит законопроект о постановке подростков на военный учет с 14 лет. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако официальные лица уже опровергли ее, назвав фейком. Ни один профильный комитет не работает над такой инициативой, а сами депутаты отрицают причастность к подобному законопроекту. Как выяснилось, эта информация – часть информационной манипуляции.

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Официальные опровержения

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что Комитет национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривает такие законопроекты, а сама инициатива больше похожа на фейк. Он также призвал проверять информацию и не поддаваться провокациям.



Позиция фракций

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что их политическая сила ничего не знает о подобном законопроекте и не будет поддерживать его ни при каких условиях. Если такая инициатива действительно существует, то это только личное предложение отдельного депутата, не имеющее никаких перспектив.

Фейковое интервью

Сам нардеп Максим Саврасов также опроверг информацию, заявив, что никогда не давал интервью о мобилизации подростков. Он отметил, что сайт 44.ua опубликовал выдуманную новость, которую быстро подхватили другие СМИ и Telegram-каналы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.