Военный учет 17-летних в 2025 году: в ТЦК раскрыли все нюансы

В 2025 году все украинцы, которым исполнится 17 лет, обязательно должны стать на военный учет призывников. Для этого ребятам следует обратиться в территориальные центры комплектования (ТЦК), пишет Общественное.

Военный учет

В частности, отмечается, что за несвоевременное исполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник Черкасского областного ТЦК Александр Устименко объяснил, что все молодые люди, которым в течение года исполняется 17, должны обратиться в ТЦК для постановки на учет.

Кроме того, по его словам, органы местного самоуправления, предприятия, учебные заведения независимо от их формы собственности обязаны ежегодно в установленные сроки предоставлять в районные или городские ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет.

При этом Устименко подчеркнул, что взятие на учет 17-летних юношей не связано с мобилизационными мерами.

Впрочем, по его словам, в определенных случаях личное обращение в ТЦК не потребуется. Информация о юноше, обращающихся в миграционную службу для получения украинского или загранпаспорта, автоматически обновляется в реестре "Оберег" через демографическую базу данных.

"Например, если парень потерял паспорт и оформляет новый, его поставят на военный учет автоматически", — уточнили в ТЦК.

Кроме того, там добавили, что молодым людям, которые становятся на военный учет в 17 лет, не нужно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Единственное исключение – ребята до 18 лет с установленной инвалидностью. В таком случае они или их представители должны предоставить ТЦК документы, подтверждающие наличие заболевания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США "сорвали" процесс мобилизации в Украине.



