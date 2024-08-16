Военный считает предложение ратифицировать Римский устав преждевременным: в чем угроза

Военный Мирослав Гай заявил, что по его мнению предложение президента Владимира Зеленского ратифицировать Римский устав до завершения войны преждевременно.

Война в Украине

"Потому что в соответствии с ним большое количество украинских воинов и само политическое руководство Украины может практически попасть под международное уголовное преследование, в частности со стороны стран сателлитов РФ. Ведь война не завершена и только Господь знает, какие еще придется принимать решения и действия. Сначала нужно выиграть войну, а там уже будет и ЕС, и НАТО, и Римский устав", – говорит Гай.

При этом он напомнил, что Римский устав не подписали и не ратифицировали такие страны как Китай, Индия, Белоруссия, Турция, Казахстан, Россия, Израиль и США.

"Так почему мы бежим перед отца в ад, когда наш главный союзник и главный враг не только не ратифицировали, но даже и не подписали? Ваша небольшая страна в войне, на вашей территории геноцида, вы окружены врагом, не знаете, как действовать? Берите пример из Израиля. Развивайте ВПК, мобилизуйте нацию, не ратифицируйте Римский устав, пока вы в перманентной войне", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11484 о приведении положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Она отметила, что ратификация Римского устава является важным шагом для государства, который позволит Украине увеличить эффективность работы МКС по Украине, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины.



