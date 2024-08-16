Военный считает предложение ратифицировать Римский устав преждевременным: в чем угроза

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Ткачик Олеся
Военный Мирослав Гай заявил, что по его мнению предложение президента Владимира Зеленского ратифицировать Римский устав до завершения войны преждевременно.
Война в Украине
При этом он напомнил, что Римский устав не подписали и не ратифицировали такие страны как Китай, Индия, Белоруссия, Турция, Казахстан, Россия, Израиль и США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11484 о приведении положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Она отметила, что ратификация Римского устава является важным шагом для государства, который позволит Украине увеличить эффективность работы МКС по Украине, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины.
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