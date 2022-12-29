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Военные получили 1000 фильтров для воды от Олега Крота из «Фундации Течия»

Еще 400 фильтров передали в освобожденные регионы. С их помощью украинские военные и жители деоккупированных территорий обеспечат себя питьевой водой. Стоимость покупки – 900 тыс. грн.

сегодня, 13:42
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Автор:

Кравцев Сергей








Тысячу фильтров американской компании Sawyer распределили между подразделениями нескольких бригад ВСУ и ССО, сообщают на сайте ОО "Фундация Течия". С их помощью военные смогут превращать воду из природных водоемов, талого снега или дождевую – в питьевую.

Военные получили 1000 фильтров для воды от Олега Крота из «Фундации Течия»

Военные получили фильтры для воды

Фильтр задерживает частицы размером до 0,1 микрона и, по словам производителя, может отфильтровать более 300 тысяч литров воды благодаря его системе обратной промывки. При этом фильтр весит всего 57 граммов, поэтому военные смогут всегда брать его с собой. А существенный ресурс позволит покрывать потребности подразделения.

"Питьевая вода – одна из самых больших гуманитарных потребностей на передовой, ведь редко удается носить с собой запасы воды. Особенно разведчикам, которые могут работать в тылу врага. Эти компактные фильтры помогут получить питьевую воду в любом месте, утолить жажду и минимизировать угрозу для здоровья. Они зарекомендовали себя в условиях экстремального туризма и после природных катастроф, поэтому должны стать полезными в условиях войны", – объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор "Фундации Течия".

Еще 400 фильтрационных систем этого же производителя уже передали в деоккупированные регионы, где уничтожены или существенно повреждены водоканалы. С их помощью местные жители могут очищать воду, пока не заработают коммунальные системы.

Напомним, ранее "Фундация Течия" передала подразделениям ВСУ 30 авто, 7 дронов и 800 спасательных жилетов. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" превысила $21,5 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи на почти $40 млн. Из соображений безопасности и из-за военной тайны детали этих закупок не разглашаются.






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Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-pridbala-filtri-dlya-ochishchennya-vodi
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Обсуждения

7744

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