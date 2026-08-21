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Военные ощущают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации

Государство массово контрактует наземные роботизированные комплексы, однако военные медики заявляют о критическом дефиците бронированного транспорта для эвакуации раненых

21 августа 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

В 2026 году сложилась странная ситуация с обеспечением транспортом групп медицинской эвакуации. Государство с большим опозданием, но законтрактовало десятки тысяч наземных роботов (НРК), но весь год почти не заключало новых контрактов бронеавтомобили. Об этом говорится в материале Украинская Правда. Оборонка", которая опросил военных, медиков и представителей оборонного сектора.

Военные ощущают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации

Бронетехника

"Пожалуйста, поймите, что современный НРК обычно не подходит для эвакуации раненых! Это – средство для эвакуации тел погибших, не более. Это – решение, применяемое от отчаяния, от отсутствия нормальных средств. В связи с тем, что нет ничего другого. Что в этом вопросе у нас полный функциональный аэроразведки" Игорь Луценко.

Военные объясняют, что НРК и бронированные автомобили не должны конкурировать между собой, а работать как части единой системы. На наиболее опасном участке робот может забрать раненого и вывезти его из переднего края, после чего раненый должен быстро забрать бронированную медицинскую машину. Такой подход одновременно уменьшает риск экипажа и позволяет значительно раньше начать оказывать полноценную медицинскую помощь.

Командиры Первого отдельного медицинского батальона подчеркивают, что длительное ожидание эвакуации может существенно ухудшать состояние бойца. В отличие от большинства наземных роботов бронированная медицинская машина позволяет начинать интенсивную терапию еще во время движения. По словам военных медиков, бронемашины оборудованы аппаратами ИВЛ, системами мониторинга раненого состояния, внешними дефибрилляторами и кардиопомпами. Были случаи, когда непосредственно в машине медикам приходилось начинать переливание крови и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Броня также позволяет эвакуационной группе пойти на больший риск, если состояние раненого резко ухудшается. "Если раненый не выходит на связь и теряет сознание в капсуле НРК, значит, бронемашина должна подъехать ему навстречу и скорее оказать помощь", — объяснили командиры Первого отдельного медицинского батальона.

Наиболее показательна оценка начальника медицинской службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Богдана Корильчука. По его словам, дефицит медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации сейчас составляет 80%.

"Нам нужно достаточно медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации, а их сейчас дефицит 80%", — заявил Корильчук.

Руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады ВСУ Александр Ябченко также обращает внимание, что даже скорые НРК не являются универсальным решением. На реальном поле сражения их скорость ограничивают состояние дорог, рельеф и качество связи.

По информации журналистов Украинская Правда. Оборонка", с начала года с одной из стран-партнеров велись переговоры по финансированию производства большого количества украинских медицинских бронеавтомобилей. Издание обратилось к ответственному заместителю министра обороны с запросом по поводу текущего статуса этого проекта, однако ответа не получило.

Военные ощущают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации - фото 2



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