Военные говорят, что не хотят брать к себе молодых «гастарбайтеров»: причина

Никто не может победить украинцев, кроме нас самих, так прокомментировал инициативу от Минобороны, запустившую "новый формат добровольной службы" для молодежи от 18 до 24 лет, военный Юрий Касьянов. По его убеждению, этот "новый формат" будет нести катастрофические последствия для мотивации бойцов воюющей армии.

Мобилизация с 18 лет

"У нас в подразделении есть люди, которые с 2014 года на войне – в статусе волонтера, добровольца, мобилизованного, контрактника. Некоторые бойцы уже десять лет на войне! И они не получают миллион в год, не получают разовых выплат в 200 тысяч гривен, никто не обещает им бесплатное высшее образование, нулевую ипотеку и безвозмездное протезирование зубов, хотя многие "старички" давно в зубных протезах нуждаются. Не могут они и уволиться через год службы, и уехать за границу, как молодые. Ничего подобного – только кровь, пот и слезы. До самой смерти", – отметил Касьянов.

Кроме того, он добавил, что есть бойцы, которым только недавно исполнилось 25 лет, и они мобилизовались добровольно — никаких плюшек как 24-летним для них не предусмотрено.

"У нас, наконец, есть добровольцы, которым по 22-24 года, и которые уже два года назад подписали свои контракты – им тоже не предусмотрена нулевая ипотека, безвозмездное высшее образование, начальные выплаты в 200 тысяч гривен, миллион, год службы, и выезд за границу", – говорит Касьянов.

При этом он заявил, что в его подразделение ни за что не возьмут к себе гастролера, который хочет заработать деньги и свалить за год в теплые страны с новеньким зубным протезом и миллионом в кармане.

"Сначала несправедливая, выборочная мобилизация, категорический отказ мобилизовывать молодежь (которая во всех странах и на всех войнах была основой армии), отмена срочной службы – срочники вполне могли бы прикрывать границы, побережье, охранять тыловые объекты и бороться со шхедами – теперь еще в составе предложения. Это очень и очень плохое решение. Это – катастрофа для армии и общества", – говорит Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные предполагали, что Украина может получить армию СЗЧ-миллионеров.



