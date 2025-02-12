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Военные будут проходить проверку на полиграфе: кто и почему не может избежать теста

Для прохождения теста кандидатам необходимо дать письменное согласие, а также подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний.

сегодня, 16:19
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Амбарцумян Анна

Согласно новым правилам, иностранцы и лица без гражданства, желающие служить украинской армии, должны пройти психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Это решение, принятое правительством, призвано усилить безопасность и эффективность национальной обороны, а также гарантировать, что кандидаты не скрывают опасную информацию. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Военные будут проходить проверку на полиграфе: кто и почему не может избежать теста

Фото: mod.gov.ua

Кабинет Министров принял Положение, разработанное Министерством обороны, регулирующим этот процесс для всех иностранных кандидатов на службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии. Психофизиологическое исследование будет проводить Центр рекрутинга иностранцев, привлекая к работе специалистов Минобороны и Нацгвардии. Проверка будет проводиться на языке, которым владеет кандидат, что позволит обеспечить максимальную точность теста.

Это нововведение будет обязательным для лиц, претендующих на офицерские должности или должности с доступом к государственной тайне. Кроме того, кандидатам с сомнительными данными придется пройти дополнительную проверку. Важно, что для прохождения теста кандидатам необходимо дать письменное согласие, а также подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний. В случае отказа служба в Вооруженных силах будет недоступна.

Согласно новым правилам, уже находящиеся на службе военнослужащие-иностранцы также могут быть проверены, если это инициирует Служба безопасности Украины или командование части. Минобороны и МВД должны до месяца обновить соответствующие нормативные акты, регулирующие эти изменения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что все политики в Украине — бывшие и действующие — должны пройти полиграф . Это должно быть обязательным условием присутствия в политической жизни страны. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил Игорь Кривецкий, предприниматель, политик и меценат.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/inozemni-vijskovi-v-ukrayinskij-armiyi-prohoditimut-perevirku-na-poligrafi
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