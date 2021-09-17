Военнослужащие не получают выплаты, - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека получила немало обращений от военнослужащих Вооруженных Сил Украины и их родных о том, что они не получают денежных выплат и помощи, предусмотренной в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена в Facebook.

Суммы задолженности перед военными очень большие, фото из открытых источников

Известно, что сейчас сумма долга по обязательным выплатам перед военными составляет 1 миллиард 465,8 миллиона гривен. Также Минобороны задолжало 1 миллиард 271 миллион гривен выплат на оздоровление военнослужащих. Сообщается, что не профинансированы так называемые "боевые выплаты" тем, кто несет службу в зоне ООС.

Омбудсмен Людмила Денисова отправила запрос первому вице-премьер-министру экономики Украины Алексею Любченко. В запросе говорится, что ситуацию следует рассмотреть на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Людмила Денисова порекомендовала Алексею Любченко найти пути погашения задолженности.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич украинская оборонная сфера получит международную помощь от правительств Франции (в размере 12,6 миллиарда грн), Великобритании (6,7 миллиарда грн) и США (1,7 миллиарда грн). Средства от иностранных правительств направят на программу развития вооружения и военной техники.

В госбюджет 2022 года заложено 72 миллиарда гривень для Министерства обороны, которые будут направлены на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих.

Как сообщал портал "Комментарии", новым главой Минобороны может стать Юрий Гусев.

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