Во Львове запретили продажу алкоголя: детали

Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение "Об установлении ограничений торговли алкогольными напитками в условиях военного положения". Решение предусматривает запрет продажи алкоголя во время комендантского часа во время военного положения. Следовательно, во Львове и в присоединенных общинах будут работать мониторинговые группы с участием сотрудников полиции, которые будут проводить ночные рейды для выявления нарушителей.

Во Львове запретили продажу алкоголя в комчас

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского горсовета.

На нарушителей будут составлять протоколы об административном правонарушении, налагать штраф и готовить документы об отмене лицензии.

"Имеются ярко выраженные случаи, когда торговые сети грубо нарушают комендантский час, и в запрещенное время проводят свою деятельность и продают алкоголь. Алкоголь в условиях военного времени – это не хорошо. У нас много жалоб от военной среды, от ветеранских сообществ и общественных активистов и жителей. Также отдельным стимулом к принятию сегодняшнего решения стал факт беспрепятственной покупки алкоголя в комендантский час, обнародованный в эту среду на расширенном аппаратном совещании. На совещании присутствовали сотрудники полиции и налоговой, которые поддержали решение о дополнительном запрещении такой продажи, и мы вместе наработали сегодняшнее решение исполнительного комитета", - подчеркнул Евгений Бойко, управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета.

Решение предусматривает:

первое — установление ограничений по запрету торговли алкогольными напитками во время действия комендантского часа;

второе – районные администрации, совместно с Муниципальной стражей и районными отделами полиции будут осуществлять комиссионные обследования, ночные рейды по выявлению таких нарушений;

третье – районные отделы полиции должны осуществлять постоянный контроль за соблюдением субъектами хозяйствования этого решения и по результатам нарушений полиция имеет право составлять протоколы об административном правонарушении. Далее, на основе этого протокола, районные админкомиссии имеют возможность оштрафовать и продавца, и нарушающего комендантский час, а также могут готовить документы на отмену лицензии для торгового заведения.

Комендантский час во Львове действует с 00:00 до 05:00.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что львовяне высмеяли Садового в сети: подвел алкоголь.