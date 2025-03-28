Во Львове запретили продажу алкоголя: детали

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Недилько Ксения
Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение "Об установлении ограничений торговли алкогольными напитками в условиях военного положения". Решение предусматривает запрет продажи алкоголя во время комендантского часа во время военного положения. Следовательно, во Львове и в присоединенных общинах будут работать мониторинговые группы с участием сотрудников полиции, которые будут проводить ночные рейды для выявления нарушителей.
Во Львове запретили продажу алкоголя в комчас
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского горсовета.
На нарушителей будут составлять протоколы об административном правонарушении, налагать штраф и готовить документы об отмене лицензии.
Решение предусматривает:
первое — установление ограничений по запрету торговли алкогольными напитками во время действия комендантского часа;
второе – районные администрации, совместно с Муниципальной стражей и районными отделами полиции будут осуществлять комиссионные обследования, ночные рейды по выявлению таких нарушений;
третье – районные отделы полиции должны осуществлять постоянный контроль за соблюдением субъектами хозяйствования этого решения и по результатам нарушений полиция имеет право составлять протоколы об административном правонарушении. Далее, на основе этого протокола, районные админкомиссии имеют возможность оштрафовать и продавца, и нарушающего комендантский час, а также могут готовить документы на отмену лицензии для торгового заведения.
Комендантский час во Львове действует с 00:00 до 05:00.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что львовяне высмеяли Садового в сети: подвел алкоголь.
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