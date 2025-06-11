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Во Львове устанавливают новые знаки на парковках: что известно

Во Львове обращаются к водителям с просьбой не игнорировать такие знаки

сегодня, 16:12
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Недилько Ксения

Во Львове на парковочных площадках продолжают устанавливать специальные таблички "Место для парковки автомобилей родителей с детьми". Экспериментальные знаки должны побудить водителей оставлять эти паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев. На сегодняшний день таблички установлены на 9 площадках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове устанавливают новые знаки на парковках: что известно

Знак на парковке во Львове: ЛГС

Эти парковки расположены по следующим адресам:

просп. Т. Шевченко

ул. Подвальная;

ул. Ваговая

ул. Озаркевича;

пл. Берестейской унии;

ул. Коперника;

ул. К. Левицкого;                                                                                   

ул. Валовая

ул. Ноябрьского Чина.

"Просим водителей не занимать эти места, если вы едете без маленьких детей. Для родителей с младенцами – это настоящая необходимость иметь удобное паркоместо рядом с входом в больницу или общественные пространства. Надеемся на сознательность водителей, ведь взаимоуважение делает город более комфортным для всех", – отметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

В то же время в коммунальном предприятии подчеркнули, что таблички носят исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.

Во Львове устанавливают новые знаки на парковках: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины сообщила о начале масштабных мероприятий безопасности во Львове, которые будут продолжаться с 12 по 16 июня. По словам силовиков, это часть контрразведывательной работы, целью которой является выявление и нейтрализация угроз, связанных с деятельностью вражеских агентов в тыловых регионах страны.



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