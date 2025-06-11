Во Львове устанавливают новые знаки на парковках: что известно

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Недилько Ксения
Во Львове на парковочных площадках продолжают устанавливать специальные таблички "Место для парковки автомобилей родителей с детьми". Экспериментальные знаки должны побудить водителей оставлять эти паркоместа для автомобилей, в которых родители везут детей-младенцев. На сегодняшний день таблички установлены на 9 площадках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.
Знак на парковке во Львове: ЛГС
Эти парковки расположены по следующим адресам:
просп. Т. Шевченко
ул. Подвальная;
ул. Ваговая
ул. Озаркевича;
пл. Берестейской унии;
ул. Коперника;
ул. К. Левицкого;
ул. Валовая
ул. Ноябрьского Чина.
В то же время в коммунальном предприятии подчеркнули, что таблички носят исключительно информативный характер и не предусматривают штрафов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины сообщила о начале масштабных мероприятий безопасности во Львове, которые будут продолжаться с 12 по 16 июня. По словам силовиков, это часть контрразведывательной работы, целью которой является выявление и нейтрализация угроз, связанных с деятельностью вражеских агентов в тыловых регионах страны.
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