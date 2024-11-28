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Во Львове назвали улицу в честь Ирины Фарион

Львовская улица Техническая получила новое имя – теперь она улица Ирины Фарион

сегодня, 15:26
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Черновалова Кристина

28 ноября Львовский городской совет принял решение о переименовании улицы Технической. Теперь она носит имя Ирины Фарион. За такое решение проголосовали 43 депутата на очередной сессии горсовета.

Во Львове назвали улицу в честь Ирины Фарион

Во Львове будет улица Ирины Фарион

Улица, получившая новое название, расположена между парком Ивана Франко и студенческим городком Львовской политехники. Она также объединяет территорию университета имени Ивана Франко с улицей Бандеры.

"Бывшая улица Техническая, а теперь — Ирины Фарион, соединяет улицу Бандеры от студенческого городка Львовской политехники с парком Ивана Франко и пространством Львовского национального университета имени Ивана Франко", — говорит депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук.

Это не первый раз, когда Львов чтит память Ирины Фарион. На фасаде дома по улице Масарика, где она жила, уже установлена мемориальная таблица. Такую же таблицу можно увидеть и на здании лицея №75, где она училась.

Читайте на портале "Комментарии" — Расследование убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион затягивается по меньшей мере на год. Основная причина – необходимость проведения еще 15 молекулярно-генетических экспертиз. По словам экспертов, их результаты будут готовы не раньше октября следующего года. Такие термины объясняют большим объемом работы во Львовском научно-исследовательском экспертном центре.

Кроме того, "Комментарии" писали, что в Интернете появилось предложение по продаже автографа Ирины Фарион – языковеда, профессора и блоггерши, убитой 19 июля этого года. Об этом сообщает Коммерсант Украины, информирует портал "Комментарии".



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