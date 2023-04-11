Во Львове из окна университета выпал первокурсник: 18-летний студент погиб

Парень погиб на месте трагедии. Об этом сообщает zaxid.net, пишут "Комментарии".



Смерть первокурсника во Львове: парень выпал из окна

Трагедия произошла в пятом корпусе львовского вуза. По предварительной информации, 18-летний студент выпал из окна девятого этажа. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

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Как сообщает издание, несчастный случай подтверждается в полиции. Однако пока что подробных комментариев правоохранители не дают. На месте инцидента работают следователи и оперативники.

В вузе, где это произошло, подтверждают досадный случай.

"Да, выпал человек из окна. Мы сразу вызвали скорую, сейчас на месте есть медики и полиция", — отметила пресс-секретарь университета Наталья Павлишин.

Парень, погибший, якобы родом из Закарпатской области, отмечают в сообщении. Других деталей пока нет.

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