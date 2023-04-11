Во Львове из окна университета выпал первокурсник: 18-летний студент погиб

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Белоокая Ира
Парень погиб на месте трагедии. Об этом сообщает zaxid.net, пишут "Комментарии".
Смерть первокурсника во Львове: парень выпал из окна
Трагедия произошла в пятом корпусе львовского вуза. По предварительной информации, 18-летний студент выпал из окна девятого этажа. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.
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Как сообщает издание, несчастный случай подтверждается в полиции. Однако пока что подробных комментариев правоохранители не дают. На месте инцидента работают следователи и оперативники.
В вузе, где это произошло, подтверждают досадный случай.
Парень, погибший, якобы родом из Закарпатской области, отмечают в сообщении. Других деталей пока нет.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, Диана Дитс, которая была популярной моделью в OnlyFans под именем Coconut Kitty покончила с собой из-за депрессии и проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Напомним, "Комментарии" писали, что в Амурском крае России юноша, шутя, выстрелил в свою любимую, а затем сделал попытку выдать это, как самоубийство. Как сообщает Телеграмм-канал "База", тело Юлии случайно увидели в доме жители амурского населенного пункта Великоозерка.
Как писали "Комментарии", глава российской полиции в городе Иркутск, полковник Герман Братчиков, вернувшись с рабочего заседания, покончил жизнь самоубийством. Правоохранитель РФ выстрелил в себя, воспользовавшись служебным пистолетом, даже не покинув свой рабочий кабинет.
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