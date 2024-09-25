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Во Львове из бюджета людям будут оплачивать аренду квартир

Жители Львова получат выплаты на аренду жилья

сегодня, 12:14
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Недилько Ксения

Город будет выплачивать ежемесячную материальную помощь на аренду жилья 41 человеку, квартиры которых были разрушены от обстрела 4 сентября во Львове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове из бюджета людям будут оплачивать аренду квартир

Разрушенный дом во Львове. Фото: ЛГС

Очередной список лиц, которым будут оказывать помощь, утвердил исполнительный комитет городского совета.

Отмечается, что жилец, проживавший в однокомнатной квартире, имеет возможность получить на аренду подобного жилья выплату в сумме 10 тыс. грн. Житель, проживавший в двухкомнатной квартире, соответственно может получить 12 тыс. грн, а владелец разрушенной трех- и более комнатной квартиры – 15 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Утром 4 сентября враг совершил комбинированную атаку по Львову ракетами и шахедами. В результате атаки погибли 7 человек, из них 1 ребенок. Еще 71 человек нуждался в медицинской помощи, из них 10 детей. Разрушения испытали 189 зданий (жилые дома, 7 учебных заведений, 2 спортивных заведения, 2 медицинских учреждения и 1 заведение культуры, а также 1 храм).

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В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине. Предварительно под завалами может находиться тело еще одной погибшей.

Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции. Привлечены 9 единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников. По данным Харьковской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Другие получили лечение амбулаторно.



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