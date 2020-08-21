Во главе рейтинга самых влиятельных украинцев оказались Зеленский и Медведчук - СМИ

Рейтинг самых влиятельных украинцев опубликовал журнал "Новое время". В топ-100 оказались политики, бизнесмены, чиновники и писатели. А места в первой пятерке разделили между собой Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Ринат Ахметов, Арсен Аваков и Андрей Ермак.

Именно президент Украины Владимир Зеленский стал тем, кого издание поставило во главе рейтинга. Второе место досталось Ринату Ахметову, владельцу группы компаний СКМ. Замыкает тройку лидеров бессменный на протяжении нескольких лет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Рейтинг самых влиятельных украинцев. Фото: 112.ua

Четвертое место в ТОП-100 досталось главе Офиса президента Андрею Ермаку. А вот пятым в рейтинге самых влиятельных оказался оппозиционный политик - председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. Он смог обойти, в частности, олигарха Игоря Коломойского и пятого украинского президента Петра Порошенко.

Вторая пятерка топа самых влиятельных выглядит так:

6-е место: совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский;

7-е место: пятый президент Украины Петр Порошенко;

8-е место: первый помощник Зеленского Сергей Шефир;

9-е место: основатель EastOne Group Виктор Пинчук;

10-е место: генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Не оказалось места в первой десятке самых влиятельных для премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. У них 11-е и 12-е места соответственно. В двадцатку также попали мэр Киева Виталий Кличко, министр здравоохранения Максим Степанов и бизнесмен Александр Ярославский.

Замыкают сотню самых влиятельных писатель Андрей Курков и украинские медики.

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