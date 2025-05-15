Во Франции заявили о риске срыва переговоров в Турции: названы ловушки для Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил о трех критических угрозах, которые могут подорвать потенциальный мирный процесс между Украиной и Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, среди самых больших рисков — начало переговоров без предварительного прекращения огня, попытки навязать Украине демилитаризацию без четких гарантий безопасности, а также преждевременное смягчение санкционного давления на Москву.

"Эти три фактора уже привели к провалу переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году", — отметил Барро.

Он добавил, что максимум, на который стоит надеяться от нынешних технических консультаций, это немедленное и безусловное прекращение боевых действий. Именно это, по мнению министра, позволит перейти к полноценным и конструктивным мирным переговорам.

"Наша главная задача — не повторить ошибок прошлого и не допустить втягивания в те же три ловушки, которые уже разрушили диалог три года назад", — подчеркнул Барро.

Напомним, 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с Владимиром Зеленским. Параллельно в Стамбуле пройдут переговоры между украинской и российской делегациями.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Турцию 16 мая, если стороны продемонстрируют реальный прогресс в переговорах.

Журналисты The Wall Street Journal обращают внимание на то, что Россия отправила на встречу в Стамбуле представителей более низкого ранга, что вызывает сомнения в искренности намерений Кремля и существенно снижает ожидания возможных результатов переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию, даже если диктатор Владимир Путин откажется участвовать в прямых переговорах.