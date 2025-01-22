Внушительные цифры: сколько налогов должны заплатить украинские модели OnlyFans

Государственная налоговая служба Украины обнародовала новые цифры о доходах граждан, полученных через платформу OnlyFans. Согласно официальным данным, украинские модели задекларировали более 326 миллионов гривен доходов. Однако вокруг этого вопроса не обошлось без споров и правовых недоразумений, касающихся расследования деятельности пользователей платформы. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины в ответ на запрос ЭП.

OnlyFans. Фото из открытых источников

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала информацию о доходах украинских граждан, зарабатывавших через платформу OnlyFans. Всего была подана 451 декларация, в которых задекларировано более 326 миллионов гривен доходов. В результате этих доходов возникли налоговые обязательства на сумму 63,2 миллиона гривен.

Эти данные поступили от британских налоговых органов в несколько этапов: 3 и 19 сентября, а также 28 октября 2024 года и охватывают период с 2020 по 2022 годы. Однако ГНС воздержалась от раскрытия количества лиц, получивших такие доходы, ссылаясь на возможные угрозы национальной безопасности Украины из-за нарушения межгосударственного соглашения с Великобританией.

На основе полученных данных налоговые органы направили 4429 информационных запросов, касающихся лиц, обязываемых уплатить налоги. Кроме того, эти данные переданы одному из правоохранительных органов, однако его название осталось не разглашенным.

В то же время ситуация осложняется правовыми трудностями, в частности, началом обысков у моделей, подозреваемых в нарушении статьи 301 Уголовного кодекса Украины, касающейся изготовления порнографии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины получило доступ к персональным данным всех граждан, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Такое решение было принято Шевченковским районным судом Киева 20 сентября 2024 года. Это вызвало волну обсуждений среди общественности и юридического сообщества.



