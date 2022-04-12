Внимание: в Донецкой и Харьковской областях пропали люди, просим помочь в поиске

1. Косяк Олег Витальевич, 10.06.1981 г.р. Работавший на заводе Азовсталь с начала марта нет связи. Его жена Косяк Оксана Алексеевна 27.04.1981 г.р., медик, работала в аптеке. Косяк Анна Олеговна 10.05.2012 г.р., дочь. Мать Косяк Ольга Ивановна 05.06.1956 г.р., инвалид, двигалась на ходунках или на костылях, не имея кисты бедра на одной ноге.

Война в Украине. Фото: из открытых источников





Косяк Олег Витальевич





Косяк Оксана Алексеевна





Косяк Анна Олеговна





Косяк Ольга Ивановна

Если у вас есть любая информация о местонахождении семьи Косяк, просим сообщить по телефону:

380966153822 (Наталья Анатольевна), 380971379052 (Людмила Дмитриевна).

2. Кучеренко Маргарита Николаевна. Проживает в Харьковской области, село Циркуны, ул. Новая, дом. 27

По словам соседей, уехала из дома понедельник 28.03.2022. Пока связи нет.

Кучеренко Маргарита Николаевна

Если у вас есть информация о местонахождении Маргариты, просим сообщить по телефону:

380661958099 (Валерия).

3. Семусева Людмила Игоревна 10.03.1981 г.р., Семусева Татьяна Акимовна , 11.01.1956 Последнее место пребывания: г. Мариуполь, ул. Филиппа Орлика, дом 81

Семусева Людмила Игоревна





Семусева Татьяна Акимовна

Если у вас есть любая информация о местонахождения Людмилы и Татьяны, просьба сообщить по телефонам:

+380951019084, +380978436661 (Анастасия).

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Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего человека;

2. Ваши контактные данные;

3. Фото пропавшего, описание особых примет;

4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.

Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!

Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.

Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]











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