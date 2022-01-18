Внешняя политика украинской власти привела к проблемам в отношениях с Венгрией

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Козлова Альбіна
Внешняя политика украинской власти привела к тому, что отношения с Венгрией уже необходимо восстанавливать. Об этом идет речь в переписке Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба партии.
Будапешт, фото из открытых источников
В письме,
адресованном Медведчуку, Петер Сийярто пишет, что Венгрия и в 2022-м году
будет стремиться к восстановлению добрососедских отношений с Украиной. В
интересах этого венгерское правительство готово к продолжению диалога в духе
взаимного уважения и к укреплению сотрудничества с украинской стороной.
Сийярто выразил
благодарность партии Медведчука за то, что она последовательно поддерживает
процесс развития украинско-венгерских отношений.
Напомним, что официальный Будапешт неоднократно обращал внимание на недопустимость политики украинского правительства в отношении нацменьшинств, проживающих на территории Украины, в частности выступал против закона "Об образовании", который ограничивает право, в том числе, этнических венгров на получение образования на родном языке.
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